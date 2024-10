L’autunno fa sul serio | nuova ondata di maltempo alle porte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I meteorologi di 3bmeteo. “Dopo una tregua è in arrivo unaperturbazione che in settimanarà una fase dicon locali nubifragi, forte vento e a seguire un generale calo delle temperature”. La breve fase stabile sta per lasciare spazio al ritorno delle piogge, con la prima perturbazione di ottobre cherà un peggioramento del tempo da nord a sud, accompagnato da temperature altalenanti prima di un generale calo termico entro il weekend”. Lo riferisce in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. Le prime avvisaglie del cambiamento si manifesteranno al Nord, dove martedì sono previste prime precipitazioni sparse, che interesseranno anche l’Alta Toscana.