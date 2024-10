Indiana Jones | i primi 4 film della saga sono stati rimossi da Disney+ sveliamone i motivi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Iquattrodidi Steven Spielbergimprovvisamente scomparsi da. Premettendo che Disney abbia acquisito Lucasnel 2012, è importante notare che Paramount Pictures abbia mantenuto i diritti di distribuzione per iquattro lungometraggi. È stato poi stipulato un accordo nel 2023 e questiarrivati ??sulla piattaforma, giusto in tempo per l’uscita die il quadrante del destino di Mangold. L’accordo di licenza è ora scaduto, ed è per questo che i titoli del franchise. Uscito nel 1981, I predatori dell’arca perduta di Spielberg ha presentato al mondo l’intrepido archeologo interpretato da Harrison Ford, che sarebbe poi tornato in quattro sequel, tre dei quali diretti dallo stesso Spielberg.