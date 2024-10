Incubo furti anche a mezzogiorno coniugi trovano i ladri in casa | aggrediti dai malviventi in fuga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Prato, 2 ottobre 2024 – Una coppia diin pensione sono statida due, sorpresi mentre avevano appena iniziato a svaligiare la loro abitazione, a Luciana, frazione di Vernio con 49 anime residenti e una nascita in arrivo. L’episodio si è consumato ieri mattina poco prima di, quando Sauro Biagi, 73 anni e Alessia Storai, 69 anni, sono rinti dopo essere scesi a Mercatale per fare spesa al supermercato. “Quando sono tornati a– racconta il figlio Daniele – mia mamma si è accorta che qualcosa non andava bene, perché la porta d’ingresso era sprangata dall’interno. Ha iniziato ad urlare: ’Ci sono i, ci sono i’. A questo punto due uomini, tra i 30 e i 40 anni, si sono affacciati dal terrazzo per conquistare una via dida una porta secondaria. Mio babbo ha chiesto chi fossero e che cosa stessero facendo all’interno della”.