Il funerale di Sandro Banchellini | lacrime palloncini bianchi e sirene spiegate Chiesa gremita

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Vicopisano (Pisa), 2 ottobre 2024 – ", un angelo incarnato nei nostri tempi che conduce noi a fare cose buone, utili, e che danno senso alla vita. Basta poco per essere disponibili, anche a costo della propria vita”. Una folla di persone, amici, parenti riempie laparrocchiale di Vicopisano, in via Moricotti. Sono venuti in tantissimi per dare l’ultimo saluto a, il volontario della Croce Rossa morto in un incidente in FiPiLi mentre si stava per unire alle ricerche dei due dispersi per il nubifragio a Montecatini Valdicecina. A officiare il rito, davanti a una folla commossa, è don Taddei. Amici, parenti e volontari: tutti uniti per l'ultimo saluto ae commozione quando un amico e collega della Croce Rossa ha preso parola ricordando: “Un figlio, un fratello, un amico, un maestro.