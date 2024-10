I gusti sessuali dei soldati? In 37 anni | il generale Vannacci inchioda Francesca Pascale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Parte subito con il botto Massimo Giletti, che a Lo stato delle cose, il suo nuovo programma in onda su Rai 3 dopo il lunghissimo “congelamento” a La7, schiera due pesi massimi della polemica come ilRoberto. Gli ospiti, ideologicamente, sono agli antipodi e l'ex compagna di Silvio Berlusconi punzecchia non a caso l'europarlamentare della Lega: «È vero che nell'esercito italiano gli omohanno una carriera un po' inferiore rispetto a chi non si dichiara?». L'autore di Il mondo al contrario fa una smorfia e lalo rimbrotta: «non faccia questi sorrisini, perché spesso questi sorrisini generano dei traumi, soprattutto quando ci si rivolge alla comunità omosessuale, lei sta facendo politica, non cabaret, per favore questi sorrisini se li tiene a casa sua o anche al bar con i suoi amici».