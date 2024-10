Festa dei nonni il 2 ottobre perché si celebra in questo giorno | il significato speciale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mercoledì 2è la Giornata dedicata ai, un'occasioneperre il loro ruolo essenziale all'interno delle famiglie e nella società. È un momento per trascorrere del tempo con loro e ricordare quanto siano fondamentali nella vita di ogni nipote. Come ha sottolineato Carmela Pace, presidente dell'Unicef Italia: "Ie le nonne sono figure fondamentali per la crescita dei più piccoli, sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ricordano le sfide, i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia". La Pace ha anche evidenziato come in alcuni Paesi isiano gli unici punti di riferimento per i bambini, orfani di genitori scomparsi a causa di guerre o malattie.