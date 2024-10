Due possibili casi di virus di Marburg ad Amburgo isolati i binari della stazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In Germania, adper la precisione, si vivono momenti di grande allerta dopo che la polizia federale tedesca ha isolato i7 e 8centrale dei treni a causapossibile presenza di due soggetti positivi aldi. Le due persone sono uno studente di medicina di 26 anni e la sua compagna, saliti sul treno a Francoforte sul Meno in direzione. Durante il viaggio entrambi hanno sviluppato dei sintomi simil influenzali e considerando che lo studente era arrivato precedentemente in aereo dal Ruanda – dove questoè diffuso – si teme che possa esserci stato un contagio. Lo stesso studente ha confermato di aver avuto contatti in Africa con una persona che è poi risultato essere infettata daldi