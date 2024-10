Crollano le vendite delle pompe di calore | un duro colpo per il Green Deal europeo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono ledil’ennesimo nuovo ostacolo sul percorso del. L’’obbiettivo erano 10milioni di nuove installazioni tra il 2022 e il 2027. Fino a quest’anno la corsa al riscaldamento alternativo alle caldaie a gas c’è stato. Ma ora basta. Nei primi sei mesi del 2024 si è registrato un calo del 47% degli acquisti. Un problema per Bruxelles, per la decarbonizzazione europea. Nei primi sei mesi dell’anno sono state vendute 765mila pome di. Nello stesso periodo nel 2023 erano 1,44 milioni. I dati (diffusi dal Finantial Times) si riferiscono a tredici Paesi Europei, tra cui Francia, Italia, Svezia e Germania, che da soli rappresentano l’80% del mercato totale. Unnon solo per l'industria, ma anche per gli ambiziosi obiettivi del, che punta a ridurre le emissioni e a raggiungere 10 milioni di nuove installazioni entro il 2027.