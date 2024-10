ContourGlobal entra nel mercato delle rinnovabili Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)fa il suo ingresso nelenergiedegli Stati Uniti con l'acquisizione di un portafoglio solare da 151 mw, composto da due progetti situati nella Carolina del Sud. Lo si legge in una nota secondo cui l'accordo riguarda l'acquisizione di asset in fase avanzata di sviluppo, con l'avviooperazioni commerciali previsto per il 2029. Per Antonio Cammisecra, ceo della società , "l'acquisizione di questi asset fotovoltaici, attualmente in fase avanzata di sviluppo e supportati da un ppa di valore che garantisce ingressi stabili, segna il nostro arrivo nelenergienegli Stati Uniti, dove prevediamo una crescita significativa in futuro". Alla massima capacità , i due impianti fotovoltaici produrranno oltre 272.000 MWh all'anno, fornendo elettricità sufficiente per quasi 26.000 famiglie statunitensi.