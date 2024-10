Centrosinistra Conte | Campo largo non esiste più

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A decretare la 'fine' delè Giuseppe, in diretta tv, dal salotto di Porta a porta. Il problema, per il presidente M5S, è sempre lo stesso: Matteo Renzi. Per l'ex premier, infatti, il leader di Iv altro non è che "una bomba a orologeria" che fa saltare in aria ogni possibile percorso condiviso. "È chiaro che nel momento in cui il M5S dice che si è aperta una ferita, con questa bomba esplosiva che viene messa in questo, che nonpiù, lo certifichiamo - l'affondo di- abbiamo da parte del Pd e della sua segretaria un problema politico vero e serio". E dopo quanto accaduto in Liguria, anche in Emilia Romagna e in Umbria ilrischia di perdere pezzi. "Io non sono disponibile ad affiancare il mio simbolo a quello di Renzi che si è sempre distinto per distruggere, per rottamare", taglia corto