Cantiere alla Bettola in dirittura d’arrivo Asfaltatura quasi ultimata

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lavori in corsodi Caprigliola: in questi giorni gli operai sono alle prese con la stesura dell’asfalto. Siamo nel Comune di Aulla, dove proseguono i lavori che modificheranno definitivamente la viabilità lungo la strada statale della Cisa. Questi lavori rientrano nel Piano commissariale per il ripristino della viabilità ad Albiano Magra che prevedeva la ricostruzione del ponte, crollato nell’aprile del 2020, la rimozione delle macerie, la realizzazione di rampe provvisorie all’Autostrada A12 e una importante modifica della viabilità sulla strada statale. Eliminate le curve pericolose, la strada diventerà un rettilineo, in località. Il progetto era stato più volte contestato dai cittadini della piccola frazione, che chiedevano un intervento diverso e meno impattante sul territorio.