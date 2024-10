A Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un gruppo di profughi siriani e palestinesi approda sugli scogli di Cala Pisana tra la sorpresa dei turisti e bagnanti in vacanza sull’isola dove è ancora piena estate. Gioiscono perché sono salvi. Partiti dalla Libia a bordo di un piccolo scafo in vetroresina sono sopravvissuti alla traversata e alle condizioni meteo marine proibitive delle ultime ore. Intanto al molo Favaloro le motovedette escono di continuo per tornare cariche di naufraghi. Le operazioni di soccorso sono incessanti da giorni. Oltre mille i migranti salvati in 24 ore e portati sull’isola dove sono in corso le iniziative per ricordare le due stragi che il 3 e l'11provocarono 636, eritrei e siriani tra cui 60 bambini.