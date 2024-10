Vis Pareggio muscolare con rammarico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vis Pesaro 0 perugia 0 Vis Pesaro (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Dove; Zoia (18’ st Peixoto), Di Paola, Pucciarelli, Paganini; Orellana (18’ st Tavernaro); Nicastro (43’ st Molina), Cannavò (34’ st Okoro). All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Tonucci, Nina, Neri, Ceccacci, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, La Rosa. Perugia (4-1-4-1): Gemello, Mezzoni, Amoran, Angella, Giraudo; Torras (38’ st Di Maggio); Cisco (17’ st Seghetti), Bartolomei, Giunti, Bacchin (28’ st Lisi); Palsson (17’ st Ricci). All. Formisano. A disp. Yimga, Albertoni, Viti, Barberini, Plaia, Poluzzi, Souare. Arbitro: Iacobellis di Pisa. Note - Spettatori 1.825, di cui 251 ospiti e 689 abbonati; incasso totale 15.850 euro; ammoniti Coppola, Cisco, Zoia, Angella; angoli 5-2; recupero 0’ + 4’. Non è il risultato voluto, ma non va disprezzato.