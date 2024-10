Via Orsini partono i lavori per la messa in sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – A Firenzeper lain via Gian Paolo. Dopo via Piagentina, si spiega in una nota di Palazzo vecchio, sono iniziati ieri sera 30 settembre iper migliorare lain via Gian Paolo. L’intervento riguarda l’attraversamento pedonale lato piazza Ferucci e prevede la realizzazione di una isola centrale, sarà allargato il marciapiede e installato il sistema “safety cross”. Per quanto riguarda i provvedimenti di circolazione, sarà chiusa la corsia preferenziale (tra via di Ricorboli a piazza Ferrucci) e scatteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti. Il termine previsto è il 20 ottobre.