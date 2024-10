Tutti coinvolti Non lasciamo sole le scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ciò che è avvenuto al polo scolastico di Reggiana desta seria preoccupazione, così come quello poteva accadere in centro storico sabato sera. Violenza, assenza di valori, adulti che non sono più punti di riferimento, problemi nelle famiglie, una gioventù sbandata e tanto sola. Da sempre lavoro nella scuola e per la scuola: dobbiamo fare attenzione a non andare a penalizzare la scuola o peggio ancora a lasciarla sola. E’ importante avere maggiore controllo, ma non basta. Il problema non è riguarda solo ledi Reggiana, in generale siamo di fronte a un’emergenza educativa, che dipende da molti fattori. Un problema complesso che richiede molta attenzione e risposte su diversi versanti. E’ anche vero che a Prato la situazione della sicurezza sta sfuggendo di mano ed è sottovalutata da tempo.