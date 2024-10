Treni giornata da incubo | Ritardi disagi e bugie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Manuela Plastina Nuova settimana, nuoviper i pendolari del Valdarno. Ieri mattina in molti sono arrivati in ritardo a lavoro, scuola e università a Firenze. E non sanno neanche bene il perché. "Il treno 4092 con partenza da Arezzo e destinazione Santa Maria Novella – racconta Fabrizio – è partito in perfetto orario dalla stazione di Figline alle 8,22". Poi non si è ben capito cosa sia accaduto. "Instradato sulla linea lenta senza alcun motivo e senza alcun annuncio, è rimasto fermo per decine di minuti in mezzo al nulla prima di Sieci. Neanche il capotreno, che ho raggiunto personalmente, ne sapeva niente". Solo dopo diverso tempo è arrivato l’annuncio, proprio dalla voce del capotreno: "Guasto ad un treno precedente", la motivazione ufficiale, ma senza spiegare come mai l’instradamento dalla direttissima alla lenta.