Trascorrere 40 mila anni vivi e vegeti | il caso di Pando in Utah

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Che cos’è davvero l'invecchiamento? È una domanda a cui la maggior parte di noi risponderebbe pensando alla nostra stessa esperienza: il corpo umano che invecchia, le rughe che compaiono sulla pelle, la forza fisica che diminuisce, i capelli che diventano grigi. Invecchiare, per noi esseri umani e per la maggior parte degli animali, significa affrontare un inevitabile declino fisico, un progressivo deterioramento delle capacità del corpo che culmina nella morte. Tuttavia, la risposta a questa domanda cambia radicalmente se guardiamo all'invecchiamento dal punto di vista delle piante, che ci mostrano una via molto diversa, quasi magica, di affrontare il tempo e la vita. In un loro recente articolo, Darya Volkava e Karel Riha ci spiegano come il concetto di invecchiamento per le piante sia qualcosa di molto diverso rispetto agli animali.