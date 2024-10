Tragedia a Napoli donna travolta e uccisa davanti al parcheggio Brin | aveva accompagnato i figli a scuola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) La43 anni: l’incidente mortale è avvenuto in via Benedetto. Unadi 43 anni è stata investita eda un’auto questa mattina (1 ottobre) a, in via Benedetto, una delle strade principali d’accesso al centro cittadino. Secondo le prime informazioni, laappenaquando è statada un’auto. Sul posto sono intervenute le ambulanze ma, purtroppo per lei, non c’è stato nulla da fare. La polizia locale sta effettuando i rilievi sul luogo della. Anche sabato scorso, un uomo di 74 anni era morto dopo essere stato investito da un’auto in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta. Con questo di oggi asi sono registrati 21 incidenti mortale dall’inizio dell’anno.