Traffico Roma del 01-10-2024 ore 18 | 00

(Di martedì 1 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code perin carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina rallentamenti e code su via Salaria per lavori dal raccordo anulare a Settebagni nelle due direzioni anche sulla tangenziale Code in prossimità dei lavori da Corso di Francia la Salaria di San Giovanni proseguendo verso San Giovanni ricordiamo che è chiusa la rampa per la Prenestina incidente su via Prenestina rallentamenti e code nei pressi della Circonvallazione Casilina per un altro incidente avvenuto sul piazzale Flaminio ci sono difficoltà su Viale del Muro Torto in direzione del Lungotevere È da questa sera e fino a giovedì 3 ottobre al Circo Massimo ancora tre appuntamenti con la musica di David nei giorni del concerto già dal primo ...