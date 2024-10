Quasi 100 detenuti in più a Pisa | Celle invivibili carceri ormai lager

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – L’acqua calda che spesso non c’è, le strutture più volte detto “fatiscenti”, con l’intonaco che cade,strette, ma soprattutto affollate. Perché nella casa circondariale Don Bosco dici sono100in più rispetto al limite previsto. I numeri sono stati dati alla fine di una visita ispettiva da parte della Camera penale diper il progetto “Ristretti in agosto”, promosso dall’osservatorio carcere dell’Unione Camere Penali Italiana, la referente locale è l’avv Chiara Benedetti. Un sopralluogo posticipato a settembre per incontrare il nuovo direttore, Tazio Bianchi. Presenti anche l’avv Laura Antonelli, già presidente della Camera Penale die attuale membro della giunta Ucpi, giovani avvocati, il garante e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha accolto “con piacere l’invito per dare voce a chi ne ha meno.