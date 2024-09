Previsioni meteo per il 1 ottobre 2024 | piogge e calo delle temperature

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’autunno è ormai arrivato e con lui anche l’arrivo di nuove, che segnano uno stacco netto con leestive. Nei prossimi giorni, infatti, ci si attende un ulteriore ondata di freddo, oltre a nuove. Ecco le. Il mese diinizia con un quadrotipicamente autunnale in molte regioni italiane. Il 1°vedrà un peggioramentocondizioni climatiche, specialmente al nord e al centro, mentre il sud godrà di qualche ora in più di stabilità prima di essere investito dal maltempo., foto Ansa – VelvetMagNord Italia:intense e temporali Nel nord Italia, una perturbazione atlantica porterà precipitazioni abbondanti, in particolare sulla fascia alpina e prealpina. Lombardia, Piemonte, e Veneto saranno le regioni più colpite, conche potrebbero assumere carattere di temporale.