Pedalando con FIAB Arezzo | commemorazione del campo di internamento di Renicci

(Di martedì 1 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre, ore 9di, Località Motina, Anghiari Domenica 6 ottobre si terrà unaal Parco della Memoria di, in località Motina di Anghiari, presso i resti dell’exdifascista e badogliano attivo tra il 1942 e il 1943. Destinato a prigionieri civili jugoslavi e italiani, ilha visto la detenzione di circa 10.000 persone in condizioni durissime, 159 delle quali persero la vita. I resti di molte vittime sono conservati nel Sacrario degli Slavi a Sansepolcro., in collaborazione con l’ANPI di Sansepolcro e Dynamis Bike di Anghiari, organizza un tour in bicicletta di 35 km (dislivello 300 m) su strade sterrate, adatto a MTB, gravel e Ebike.