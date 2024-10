LIVE Inter-Stella Rossa 1-0 | mamma mia Calhanoglu! Vantaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)è il match valido per la seconda giornata della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vladan Milojevic. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 14? Cartellino giallo per Mkhitaryan: l’arbitro ha punito il pestone su Ndiaye. Punizione bellissima di Hakan, che con un bacio al palo insacca alle spalle di Glazer. 10? GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUIN! 4? Partenza di Ndiaye che va verso Silas in profondità, sul cross basso esce bene Sommer in presa bassa. 3? GOL ANNULLATO! Arnautovic avanti sulla punizione di. 1? Prima risposta di Glazer sul cross forte di Dumfries dalla destra.