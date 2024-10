La coppa Beata Vergine Addolorata parla brasiliano con Matthias Silva Lima Rosetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ciclismo giovanile a Campocavallo come consuetudine nell’ultima domenica di settembre. La 55^, portacolori della Forti e Liberi, si impone sul gruppo dopo un ultimo giro condotto in solitaria. Il trofeo Gammaplastik va invece a Omar Berlin della Fausto Coppi. Questi i vincitori sulle strade osimane della classica per esordienti che chiude ogni anno il calendario marchigiano di categoria. Ai nastri di partenza si presentano 41 esordienti del primo anno e 34 del secondo pronti a sfidarsi nel circuito pianeggiante di 7,7 km, da ripetere rispettivamente 5 e 6 volte. La manifestazione, promossa dal Club Ciclistico Campocavallo, richiama le più forti squadre della categoria di Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.