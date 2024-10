La città dei monopattini Un milione di noleggi in soli quattro anni e ora una spinta dal bus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il futuro della mobilità sarà sempre più una connessione tra sistema del trasporto pubblico e servizi di trasporto in sharing, nel nome della sostenibilità. Ieri in municipio a Monza è stato presentato l’accordo tra Autoguidovie e Dott (una delle due aziende die bici elettriche attive in) che prevede l’erogazione di un voucher di 100 euro, utilizzabile fino al 30 agosto 2025, a tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento annuale di autobus con Autoguidovie, con cui si potrà procedere all’acquisto di un totale di 20 corse in monopattino o bici elettrica, di 15 minuti l’una, oppure in 13 utilizzi giornalieri di biciclette Monzabikesharing-Weelo. "Il bonus è nella logica di incentivare gli spostamenti con mezzi in sharing per tragitti di interconnessione – chiarisce l’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente –.