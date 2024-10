Inter-Stella Rossa 4-0 le pagelle di CalcioWeb | Taremi assist e gol difesa ospite disastrosa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quattro punti in due partite è un buon bottino per l’in questa prima fase della Champions League. Si è giocato il match della 2ª giornata contro lae la squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo. All’11’ una punizione di Calhanoglu (leggermente deviata) sblocca il risultato. Laci prova ma senza qualità. Nella ripresa i padroni di casa dilagano:si trasforma nell’uomoprima per Arnautovic e poi per Lautaro Martinez. Nel finale il calcio di rigore trasformato daper il definitivo 4-0. Ledi(3-5-2): Sommer voto 6.5: è attento nel primo tempo e risponde presente quando chiamato in causa. Pavard voto 6: dei difensori è quello più pericoloso. Ci prova anche con un tiro dalla distanza. De Vrij voto 6: ferma gli avversari anche con le maniere forti.