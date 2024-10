Il baffetto da bad boy è arrivato per restare almeno per ora

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Probabilmente li avrai notati anche te. I baffi intendo. In un qualsiasi bar hypster della tua città. In qualsiasi ristorante di moda. Mentre fumi fuori da un locale di tendenza. Corti, appena accennati, per nulla impegnativi. Sono tanti i giovani uomini che sembrano averli adottati. Hai presente? Sembrano cresciuti per caso, come se avessero deciso solo la settimana scorsa. Come se si fossero dimenticati di tagliarseli perché erano troppo impegnati a fare gli uomini. C'è un pizzico di trasgressione, un vago gesto di trasandatezza, una strizzata d'occhio agli anni '80, ma senza la permanente e con lo smartphone. Trascurati sì, ma in modo sexy. Come i pantaloncini corti. O le magliette malconce con i buchi.