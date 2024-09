Grande Fratello i nominati del 30 settembre | chi sarà il primo eliminato?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Polemiche, una candidata all’eliminazione e nuoveon. Tutto condito da una buona dose di momenti inutili che sono serviti soltanto a riempire il tempo per arrivare sino all’1.30 di notte. Questo è stata in estrema sintesi la puntata di lunedì 30del. Chi sono i concorrenti delCome volevasi dimostrare, il televoto ha stabilito che la prima inquilina candidata all’eliminazione - la prima eliminazione di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini avverrà durante la puntata di giovedì 3 ottobre - è Amanda Lecciso. Durante la puntata del 30si sono visti anche diversi confronti, anche particolarmente accesi: uno su tutti è stato quello fra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi. Tutto questo per l’interesse della prima nei confronti di Giglio e l’inserimento, presunto, della seconda.