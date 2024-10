Forlì quanti grattacapi per l’attacco Finora è mancato un leader tra gli esterni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) La prima partita della nuova stagione si è rivelata avara di soddisfazioni per la Pallacanestro 2.015. Al netto dei due punti mancati, i biancorossi sono tornati da Cividale con ben poche indicazioni positive. C’è indubbiamente da rimboccarsi le maniche e lavorare, come ammesso da coach Antimo Martino. Al tempo stesso, però, dopo un mese e mezzo di lavoro e diverse uscite, alcune criticità vengono indubbiamente a galla. A cominciare da ciò che si crea nella metà campo avversaria, ad esempio. L’Unieuro pare ancora alla ricerca dei propri principali riferimenti offensivi. Dopo due partite ufficiali e una serie di amichevoli estive, non sono ancora stati individuati i terminali designati a caricarsi sulle spalle la maggior parte della produzione offensiva della squadra.