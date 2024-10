Fibrillazione atriale: individuato un caso asintomatico grazie allo screening gratuito alla Notte della Ricerca (Di martedì 1 ottobre 2024) Durante la "Notte Europea della Ricerca" organizzata da Unimore la Divisione di Cardiologia del Policlinico di Modena, diretta dal Prof. Giuseppe Boriani, ha condotto nel chiostro del Complesso di San Geminiano, a Modena, uno screening gratuito e aperto a tutti, mirato a rilevare le anomalie del Modenatoday.it - Fibrillazione atriale: individuato un caso asintomatico grazie allo screening gratuito alla Notte della Ricerca Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 1 ottobre 2024) Durante la "Europea" organizzata da Unimore la Divisione di Cardiologia del Policlinico di Modena, diretta dal Prof. Giuseppe Boriani, ha condotto nel chiostro del Complesso di San Geminiano, a Modena, unoe aperto a tutti, mirato a rilevare le anomalie del

Fibrillazione atriale: individuato caso asintomatico con lo screening

I risultati dello screening hanno rilevato un caso di fibrillazione atriale asintomatica, riscontrato in un soggetto ultrasessantacinquenne che non aveva mai avuto segni o sintomi della condizione ...

Le sfide delle decisioni di anticoagulazione nella fibrillazione atriale

La fibrillazione atriale (AF) è una delle aritmie cardiache più comuni e comporta un rischio significativo di ictus ischemico. Per ridurre ...

Fibrillazione atriale e disopiramide

Buongiorno. Soffro da molti anni di episodi isolati di fibrillazione atriale, mediamente uno/due l'anno. Dalle caratteristiche suppongo si tratti ...

Fibrillazione atriale, porte aperte per la prevenzione in tre ospedali italiani

La fibrillazione atriale è un importante fattore di rischio per l’ictus, spesso asintomatico e poco conosciuto. In occasione della giornata mondiale ...