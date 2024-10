Festa dei Nonni 2024 la campagna Mediaset celebra la loro saggezza

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 1 ottobre 2024) In vista delladeidi mercoledì 2 ottobre,lancia unaspeciale perre l’importanza di queste figure fondamentali nella vita familiare. Con un messaggio di gratitudine e affetto, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi rende omaggio aiattraverso uno spot trasmesso su tutte le piattaforme: tv, web e social. La, già visibile sulle reti, utilizza immagini suggestive di alberi secolari per simboleggiare la forza, lae la protezione che irappresentano. Con un messaggio centrale: Grazie. Per la vostra solidità, per la vostra, per la protezione che ci date. Grazie per essere le nostre radici e il nostro sostegno. Un pensiero che sottolinea il valore universale delruolo.