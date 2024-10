Campobasso arrestato un giovane spacciatore con droga marchiata Real Madrid

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Squadra Mobile dihaundi San Severo (Foggia) trovato in possesso di 762 grammi di. Gli uomini della Sezione Antisono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo molisano dove erano stati segnalati movimenti sospetti di noti assuntori di sostanze stupefacenti. Gli agenti, dopo aver osservato a lungo movimenti e spostamenti di consumatori noti ma anche del 20enne pugliese (volto noto alle forze di polizia) lo hanno fermato mentre si trovava nel bar della stazione, a fronte dell’orario insolito in cui si trovava nell’esercizio commerciale e anche della totale assenza di collegamenti ferroviari in quel momento. Quindi è scattato il primo controllo sul posto, con esito positivo.