Buon punto ma potevano essere anche tre

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dalla trasferta sul campo "Claudio Tomei" di Sora il Fossombrone riporta a casa unampiamente meritato e con esso una nuova iniezione di fiducia per il proseguo di un campionato difficile ma sempre più da gustare. "Siamo partiti benissimo – dice il giorno dopo il match l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – creando nel primo tempo due-tre occasioni importanti e non concedendo niente ai nostri avversari. Poi sul finire del tempo su un presunto fallo di mano abbiamo subìto il rigore e chiuso il tempo in svantaggio. Nel secondo tempo non era facile scardinare il Sora che giustamente si difendeva e ripartiva in contropiede. Ma con pazienza non abbiamo mollato e abbiamo trovato la rete con Conti sugli sviluppi di una palla inattiva.