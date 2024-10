Andres Iniesta svela la data del suo ritiro | il video del murales realizzato da TvBoy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il numero 8 che diventa infinito. E unada segnare in agenda: l’8 ottobre 2024. Sarà il giorno deldal calcio giocato di. A 40 anni il calciatore spagnolo è pronto a dire basta e ad annunciarlo al mondo del calcio. Il grande evento è stato lanciato da unin cui il noto artistahaundicon la scritta “To my future”. Tra i più forti centrocampisti del nuovo millennio,è stato insieme a Xavi il faro del Barcellona che ha vinto tutto tra il 2002 e il 2018. Campione d’Europa e del mondo con la Spagna,ha trascorso gli ultimi anni della sua carriera in Giappone, al Vissel Kobe, prima dell’ultima esperienza negli Emirati. L'articololadel suo: ildeldaproviene da Il Fatto Quotidiano.