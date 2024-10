Amadeus e il lunedì nero di Chissà chi è | dal 5 4% di share del simulcast di domenica Nove + Real Time passa al 2 8%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Durante la settimana oscilla tra il 3.4% e il 3.8% sul, poiscorsa “Chissa chi è” (l’erede dei “Soliti Ignoti”) diha raggruppato con ildi, 1.000.000 di spettatore condel 5,4%. Attestandosi a quarto programma nazionale. Picco d’ascolto 1.600.000 telespettatori. Sugli spettatori erano 827.000 con il 4.4% con picco d’ascolto di 1.400.000 telespettatori. Fino agli ascolti di ieri,30 settembre. “chi è” infatti ha totalizzato 590.000 spettatori con il 2.8%, quasi in linea con il diretto concorrente “100% Italia – La Sfida dei Campioni” di Nicola Savino su Tv8 che, invece, ha raggruppato 496.000 spettatori al 2.4%. Il programma diè appena iniziato, rappresenta una parentesi di intrattenimento inedita per il canale. I bilanci si fanno a metà stagione e non in corsa.