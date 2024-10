Alberto Landonio fa mea culpa | Cippo inopportuno mi scuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) "È stato un incidente di percorso, riconosco che è statoil posizionamento delcommemorativo al centro del cortile. Così come non è stato opportuno che il sindaco si facesse fotografare accanto al. È stata una leggerezza, un mio errore di cui sono particolarmente dispiaciuto. Ma chi mi conosce sa che il mio antifascismo è stato è e sarà senza se e senza ma". È il “mea“ del sindaco di Lainate,, in merito a quanto successo il 21 settembre, nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni dell’autostrada Milano-Varese.