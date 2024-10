Addio Popoff Bambino prodigio una vita per gli altri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con quella sua voce dievocava un mondo gelido di zar, steppe e cosacchi. Un immaginario in bianco e nero, anche se la zazzera inconfondibile sul piccolo schermo era bionda, che ha reso indimenticabile la canzonee il suo piccolo interprete: Valter Brugiolo, che quando vinse la nona edizione dello Zecchino d’Oro nel 1967 non aveva ancora sei anni. E, ora che se ne è andato, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per le complicazioni di una malattia, quelle immagini di lui davanti al Piccolo Coro dell’Antoniano, con Mariele Ventre o il Mago Zurlì sono cristallizzate nella memoria degli italiani. E non solo. Brugiolo, che era nato a San Venanzio di Galliera, nella Bassa bolognese, il 6 giugno del 1961, raccontò qualche anno fa che, in un viaggio in Olanda, si era sentito apostrofare: "Ma lei non era quello che cantava la storia del cosacco?".