WTA Pechino Sabalenka avanza senza problemi Bene Zheng occhio a Osaka scivola Kasatkina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il torneo WTA 1000 diè praticamente al giro di boa. Sedicesimi di finale in archivio, con le migliori sedici tenniste ancora in lizza per il trofeo; nella parte alta, che ha caratterizzato la giornata di oggi, non c’è più Jasmine Paolini, ko abbastanza nettamente con la polacca Magda Linette. Comodo comodo il compito di Aryna, che ci mette un’ora e un quarto per avere ragione della statunitense Ashlyn Kruger, capace di racimolare soltanto quattro giochi. Per la bielorussa ci sarà Madison Keys, che supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia in due set. Con il ko di Paolini, si apre una possibile strada per Qinwenalmeno fino alle semifinali: la cinese ha vita facile con l’argentina Nadia Podoroska e ora si ritrova di fronte la statunitene Amanda Anisimova, che ha messo un inatteso sgambetto a Daria