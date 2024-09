Virtus subito un esordio da sogno Masciarelli spinge sull’acceleratore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024)Imola 72 San Vendemiano 6018, Magagnoli 7, Vaulet 4, Valentini 5, Ricci 2, Ambrosin 4, Kadjividi 4, Anaekwe 15 , Morina 13, Fiusco ne, Santandrea ne, Vannini ne . All. Galetti. SAN VENDEMIANO: Tassinari 6, Zacchigna 2, Antelli 7, Oxilia 6, Gluditis 19, Fabiani 7, Preti 6, Cacace 7, Dalla Cia ne, Tadiotto ne. All. Aniello. Arbitri: Melai e Di Salvo. Note: parziali 21-17; 33-28; 53-45. Tiri da due:Imola 24/46; San Vendemiano 15/28.Tiri da tre: 6/24; 8/35. Tiri liberi: 6/8; 6/13. Rimbalzi: 42; 42. E ’unacamaleontica, forte, entusiasta e pratica quella che vince la prima partita in casa con San Vendemiano. Gli avversari sono scesi al PalaRuggi con i favori del pronostico e con la forza di chi quest’anno cercherà il salto di categoria. Gli ospiti si sono dovuti arrendere alla voglia di fare risultato dei gialloneri imolesi.