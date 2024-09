Sanatoria con il concordato preventivo per le partite Iva quanto costa il nuovo condono

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) La commissione Bilancio e Finanze del Senato ha approvato un emendamento della maggioranza che introduce un ravvedimento fiscale speciale per gli anni tra il 2018 e il 2022. Questasarà riservata alleIva che aderiranno albiennale e si propone di far emergere una parte del sommerso imponendovi una tassazione molto conveniente e senza nessuna sanzione o interesse. Stando al testo approvato, che dovrà passare all’esame delle Camere come il resto del decreto legge Omnibus in cui è stato inserito, i contribuenti che aderiranno alpotranno dichiarare tra il 5% e il 50% dell’imponibile precedentemente sommerso, pagandovi un’imposta forfettaria tra il 10% e il 15% senza altri costi, e considerare la propria posizione sanata. L’intervento ha però un costo per il bilancio dello Stato.