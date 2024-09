Roma al via il censimento permanente della popolazione | in campo 100 rilevatori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Da domani martedì 1 ottobre e fino a lunedì 23 dicembre riprendono anche ale operazioni legate ale delle abitazioni, attraverso il quale l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani. A differenza di quelli svolti fino al 2011, ilcoinvolge di volta in volta solo un campione rappresentativo, garantendo così un forte contenimento dei costi e una riduzione del disturbo ai cittadini.Capitale, che partecipa alla rilevazione ogni anno, si avvale per l’edizione 2024 di oltre 100muniti di tesserino di riconoscimento (impegnati in due distinte indagini, “areale” e “da lista”), che contatteranno i cittadini chiamati a partecipare al