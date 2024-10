Quando c' è un problema c' è anche una soluzione

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 30 settembre 2024) «c'è un, c'è sempreuna», mi dice Antonio Fantin, classe 2001, tesserato con le Fiamme Oro, affetto da una malformazione artero-venosa, diagnosticataaveva tre anni e mezzo, medaglia d'oro e d'argento ai Giochi Paralimpici di Parigi rispettivamente nei 100 e nei 400 nella categoria S6 (riservata a chi ha un normale utilizzo di braccia e mani ma poco controllo del tronco e non usa le gambe). Mi sembra un concetto straordinario nella sua semplicità, soprattutto per uno che l'ha reso verità con la pratica quotidiana. Nell'intervista che gli faccio, dopo il suo ritorno da Parigi, mi pare avere solo un cruccio: quei 400 stile in cui è arrivato “solo” secondo. Cosa ti porti dietro dalle Paralimpiadi di Parigi a prescindere dalle medaglie? Tantissimo, forse tutto perché a Parigi c’è stata la gente che era mancata a Tokyo.