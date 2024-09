Quando arriva la sentenza su Sinner | tam tam impazzito la data che lo può fregare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikcontinuerà a giocare e a vincere fino a inizio 2025 malgrado sulla sua testa penda l'ennesima incertezza relativa alla vicenda Clostebol. Retaggio della tragicomica decisione della Wada di appellarsi contro l'assoluzione di Jannik, risultato positivo alla pomata proibita in due controlli antidoping lo scorso marzo. Continuerà a giocare e a vincere sin da oggi,scenderà in campo nei quarti di finale di Pechino contro il ceco Jiri Lehecka (diretta su Sky alle 13): in palio la semifinale del 500 torneo cinese. È terminata invece agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti all'Atp 500 cinese: il carrarino ha ceduto al cinese Bu 6-2, 6-4 in un'ora e mezza di partita anche a causa delle cattive condizioni dell'avambraccio, visto che l'azzurro ha richiesto l'intervento del fisioterapista a fine primo set.