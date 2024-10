Parità di genere, le istituzioni europee si stanno (lentamente) avvicinando (Di lunedì 30 settembre 2024) Nonostante i progressi compiuti e gli sforzi delle istituzioni, gli uomini continuano a dominare le istituzioni europee Ilsole24ore.com - Parità di genere, le istituzioni europee si stanno (lentamente) avvicinando Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di lunedì 30 settembre 2024) Nonostante i progressi compiuti e gli sforzi delle, gli uomini continuano a dominare le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al G7 di Siracusa le massime istituzioni italiane ed europee brindano con un'eccellenza marchigiana - OSIMO - La cantina Umani Ronchi, eccellenza marchigiana con sede ad Osimo e punto di riferimento nel panorama enologico nazionale ed internazionale, sarà protagonista questa sera, venerdì 27 settembre, a Siracusa, della cena di gala con le massime istituzioni italiane ed europee, organizzata... (Anconatoday.it)

Assemblea Elti - gli investimenti per lo sviluppo sostenibile saliti a 125 miliardi. Scannapieco : “Siamo al fianco delle istituzioni europee” - “Un processo in crescita – spiega l’associazione – che mira a rafforzare l’influenza di Elti in tutta Europa, estendendo allo stesso tempo la sua capacità di mobilitare risorse e investimenti in settori cruciali. . Scannapieco: “Siamo al fianco delle istituzioni europee” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)