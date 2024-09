Operazione antimafia arrestati i capi ultras delle curve di Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’o sta portando a decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti didella curva Nord e della curva Sud didello stadio Meazza. Sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Secondo quanto apprendeo Today, i reati ipotizzati sono connessi al giro d’affari legato al contesto calcistico. Come la rivendita di biglietti a prezzi maggiorati, di bibite e merchandising all’no dello stadio, che avrebbe visto le dueagire in autonomia o spartirsi la torta. L’è in corso dalle prime ore di lunedì mattina da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinati dalla Dda. Sono in totale 19 le misure cautelari, 16 in carcere e tre agli arresti domiciliari.