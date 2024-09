On the Go with Ginta Vera Gemma | La mia infanzia sui set degli ‘spaghetti western’ di papà

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

, figlia dell'iconico attore Giulianoe volto che divide il pubblico del cinema italiano, è la protagonista della nuova puntata di 'On the Go con', la serie video distribuita da Warner Music Italia e condotta da. In questa intervista,si spoglia: "Noi donne siamo più belle nude", rivelando con franchezza la sua storia personale e professionale, senza risparmiare riflessioni polemiche su pregiudizi e stereotipi. Cresciuta sui setspaghetti western,condivide un racconto profondamente intimo della sua, tra cowboy e sogni di cinema, fino a raggiungere la vittoria come miglior attrice alla Biennale del Cinema di Venezia. Parla del confine sottile tra realtà e finzione, spiegando come il cinema sia stato per lei non solo un'arte, ma uno stile di vita che ha spesso confuso con la realtà.