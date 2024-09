Olivera | Terzino o quinto? Poco importa dobbiamo accompagnare tanto Kvara

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mathiasha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro il Monza 2-0 in campionato.: «» «Abbiamo disputato una grande partita, soprattutto erante vincere; poi vedremo alla fine dove arriveremo. Abbiamo vinto per trascorrere una settimana al vertice e per preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Como» ha dichiarato l’uruguaiano. Poi, ha spiegato sul prossimo avversario del Napoli: «Fabregas sta facendo un grande lavoro, il Como sta giocando benissimo epreparare molto bene questa partita per vincerla». Nelle ultime quattro partite gli azzurri hanno lasciato la porta inviolata: «La parte offensiva ènte, ma stiamo lavorando benissimo nella fase difensiva,continuare così per arrivare lì davanti alla fine della stagione».