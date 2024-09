Nosferatu | l' inquietante primo trailer ufficiale del remake di Robert Eggers

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) È stato diffuso ildeldidi, che vede come protagonisti Willem Dafoe, Rose Depp e molti altri. Il classico dell'orrorericeve un nuovo rifacimento dall'acclamato regista(The Witch, The Lighthouse) in occasione delle festività natalizie, e Focus Features vi invita ad affondare i denti neldi questa mattina. Cedete all'oscurità qui sotto.uscirà nelle sale il 25 dicembre 2024. Nicholas Hoult: la star disvela la sua più grande paura Ile i dettagli del film Bill Skarsgård interpreta/Conte Orlok nel film. "diè una storia gotica di ossessione tra una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo e l'antico vampiro transilvano che la