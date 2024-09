Modena terremoto a Marano sul Panaro | scossa di magnitudo 3 3 alle prime ore del mattino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unadidi3.3 ha colpito la zona disul, in provincia diore 04:46 di questa mattina. L’epicentro è stato localizzato nel comune dell’Appennino modenese, con una profondità stimata di circa 31,3 km. Secondo leinformazioni, laè stata avvertita distintamente in tutta l’area, ma al momento non sono stati segnalati danni a edifici o feriti. Le autorità locali hanno rassicurato la popolazione e invitato alla calma, ricordando le norme di sicurezza da seguire in caso di ulteriori scosse. L’evento sismico ha destato preoccupazione tra gli abitanti, soprattutto per l’ora in cui si è verificato, cogliendo molti nel sonno.