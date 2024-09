Libano Israele ha attaccato anche i tunnel di Hezbollah | i blitz mirati negli ultimi mesi Preludio a operazioni più grandi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’invasione delda parte dic’è già stata. Mentre la comunità internazionale chiede di abbassare la tensione e di non varcare con truppe di terra la Linea Blu, secondo il Wall Street Journal è già successo. Sottoterra. Come scrive il quotidiano finanziario americano, le forze speciali di Tel Aviv,, hanno portato a termine una serie di incursioni all’interno deidiper colpire i membri del partito, le loro riserve di armi e, di conseguenza, cercare di indebolirli. E mentre il movimento sciita libanese piange il suo storico leader Hassan Nasrallah, secondo l’emittente N12ha avuto modo di ucciderel’altro capo, quello di Hamas: Yahya Sinwar. Operazione annullata per paura di uccidere gli ostaggi che, secondo, il nuovo vertice del partito armato palestinese sta usando come scudi umani.